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Кухни
Производим мебель
под ключ более 10 лет
Существует ли «правильный» гарнитур, как выглядит эргономичная мойка и почему не стоит бояться неожиданных дизайн-решений. На все эти вопросы вы увидите ответы ознакомившись с нашим каталогом кухонь
Готовые кухни
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Производим мебель
под ключ более 10 лет

Существует ли «правильный» гарнитур, как выглядит эргономичная мойка и почему не стоит бояться неожиданных дизайн-решений. На все эти вопросы вы увидите ответы ознакомившись с нашим каталогом кухонь

Готовые кухни
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Работаем без предоплаты при заказе до 80.000₽
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ВЕСЬ КАТАЛОГ
Хит
Скидка
Акция
Форма
Угловая
Фасады
МДФ матовые
Срок изготовления
14 дней
Гарантия
18 месяцев
Ширина
3000
Высота
2100
Кухня Алекто
Кухня Алекто
Кухня Алекто
4.9
Кухня Алекто
В наличии
Арт.:
161 100 ₽ /шт
Экономия
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Общая стоимость:
Выбранный вариант — Стандарт
Хит
Скидка
Форма
Угловая
Фасады
МДФ
Срок изготовления
14 дней
Гарантия
18 месяцев
Кухня Киара
Кухня Киара
Кухня Киара
4.8
Кухня Киара
В наличии
Арт.:
105 500 ₽ /шт
Экономия
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Общая стоимость:
Выбранный вариант — Стандарт
Скидка
Акция
Советуем
Форма
Угловая
Фасады
Комбинированные Эмаль/Пластик
Срок изготовления
30 дней
Гарантия
18 месяцев
Ширина
2600
Высота
2100
Кухня Амандин
Кухня Амандин
Кухня Амандин
5.0
Кухня Амандин
В наличии
Арт.:
227 450 ₽ /шт
Экономия
В корзине
В корзине
Общая стоимость:
Выбранный вариант — Стандарт
Скидка
Советуем
Форма
Угловая
Фасады
Фасады МДФ с механизмом Push-to-Open
Срок изготовления
14 дней
Гарантия
18 месяцев
Кухня Барбара
Кухня Барбара
Кухня Барбара
4.9
Кухня Барбара
В наличии
Арт.:
183 700 ₽ /шт
Экономия
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Общая стоимость:
Выбранный вариант — Стандарт
Скидка
Советуем
Форма
Угловая
Фасады
Фасады МДФ с механизмом Push-to-Open
Фурнитура
Blum Индивидуальный расчет
Срок изготовления
14 дней
Гарантия
18 месяцев
Кухня Бетиана
Кухня Бетиана
Кухня Бетиана
4.8
Кухня Бетиана
В наличии
Арт.:
153 000 ₽ /шт
Экономия
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Общая стоимость:
Выбранный вариант — Стандарт
Скидка
Советуем
Форма
Угловая
Фасады
МДФ
Фурнитура
Blum Индивидуальный расчет
Срок изготовления
14 дней
Гарантия
18 месяцев
Кухня Айрис
Кухня Айрис
Кухня Айрис
4.7
Кухня Айрис
В наличии
Арт.:
91 000 ₽ /шт
Экономия
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Общая стоимость:
Выбранный вариант — Стандарт
Скидка
Советуем
Форма
Угловая
Фасады
МДФ
Фурнитура
Blum Индивидуальный расчет
Срок изготовления
14 дней
Гарантия
18 месяцев
Кухня Вероник
Кухня Вероник
Кухня Вероник
4.8
Кухня Вероник
В наличии
Арт.:
193 000 ₽ /шт
Экономия
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Общая стоимость:
Выбранный вариант — Стандарт
Скидка
Советуем
Фасады
МДФ
Ширина
1600
Высота
2700
Глубина
400
Шкаф Сабина
4.3
Шкаф Сабина
В наличии
Арт.:
39 600 ₽ /шт
Экономия
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Общая стоимость:
Выбранный вариант —
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Советуем
Фасады
ЛДСП/МДФ
Система открывания
Push-to-Оpen
Ширина
3050
Высота
2400
Глубина
450
Шкаф Меланья
4.6
Шкаф Меланья
В наличии
Арт.:
67 400 ₽ /шт
Экономия
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Общая стоимость:
Выбранный вариант —
Скидка
Новинка
Советуем
Фасады
ЛДСП
Система открывания
Push-to-Оpen
Ширина
2200
Высота
2400
Глубина
450
Шкаф Фотина
4.9
Шкаф Фотина
В наличии
Арт.:
45 200 ₽ /шт
Экономия
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Общая стоимость:
Выбранный вариант —
Скидка
Новинка
Советуем
Фасады
ЛДСП
Система открывания
Push-to-Оpen
Ширина
2200
Высота
2400
Глубина
450
Шкаф Фотина
4.9
Шкаф Фотина
В наличии
Арт.:
45 200 ₽ /шт
Экономия
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Общая стоимость:
Выбранный вариант —
Скидка
Новинка
Форма
С Многофункциональным шкафом
Фасады
ЛДСП/МДФ с механизмом Push-to-Open
Срок изготовления
14 дней
Гарантия
18 месяцев
Ширина
2700
Высота
3800
Кухня Анет
Кухня Анет
Кухня Анет
4.8
Кухня Анет
В наличии
Арт.:
166 450 ₽ /шт
Экономия
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Общая стоимость:
Выбранный вариант — Стандарт
Скидка
Новинка
Форма
С Многофункциональным шкафом
Фасады
Эмаль
Фурнитура
Петли Blum Индивидуальный расчет
Срок изготовления
45 дней
Гарантия
18 месяцев
Ширина
2500
Кухня Тэрри
Кухня Тэрри
Кухня Тэрри
4.6
Кухня Тэрри
В наличии
Арт.:
250 600 ₽ /шт
Экономия
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Общая стоимость:
Выбранный вариант — Стандарт
Скидка
Новинка
Форма
С Многофункциональным шкафом
Фасады
МДФ
Фурнитура
Blum Индивидуальный расчет
Срок изготовления
14 дней
Гарантия
18 месяцев
Ширина
1800
Кухня Игнация
Кухня Игнация
Кухня Игнация
4.4
Кухня Игнация
В наличии
Арт.:
173 000 ₽ /шт
Экономия
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Выбранный вариант — Стандарт
Скидка
Новинка
Форма
С Многофункциональным шкафом
Фасады
МДФ
Фурнитура
Blum Индивидуальный расчет
Срок изготовления
14 дней
Гарантия
18 месяцев
Ширина
2800
Кухня Карминда
Кухня Карминда
Кухня Карминда
4.6
Кухня Карминда
В наличии
Арт.:
270 000 ₽ /шт
Экономия
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Выбранный вариант — Стандарт
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Новинка
Форма
Двухуровневые
Фасады
Комбинированные
Срок изготовления
30 дней
Гарантия
18 месяцев
Ширина
3000,  600
Кухня Крисия
Кухня Крисия
Кухня Крисия
4.6
Кухня Крисия
В наличии
Арт.:
122 600 ₽ /шт
Экономия
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Выбранный вариант — Стандарт
Скидка
Новинка
Форма
Двухуровневые
Фасады
Комбинированные
Срок изготовления
30 дней
Гарантия
18 месяцев
Ширина
1800
Высота
4100
Кухня Дарла
Кухня Дарла
Кухня Дарла
4.6
Кухня Дарла
В наличии
Арт.:
237 978 ₽ /шт
Экономия
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Выбранный вариант — Стандарт
Скидка
Новинка
Форма
Двухуровневые
Фасады
ЛДСП/МДФ с механизмом Push-to-Open
Фурнитура
Петли Blum Индивидуальный расчет
Срок изготовления
14 дней
Гарантия
18 месяцев
Ширина
2900
Кухня Анэйс
Кухня Анэйс
Кухня Анэйс
4.7
Кухня Анэйс
В наличии
Арт.:
240 800 ₽ /шт
Экономия
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Общая стоимость:
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ВСЕ ОТЗЫВЫ
02.04.23, 00:00
Мария
Всем привет. Меня зовут Мария. Хочу поделиться с вами историей и очень большой радостью. Я профессиональный повар и безумно люблю готовить. Муж на годовщину решил сделать мне подарок и вот что я могу сказать, кухня от компании Арбатская сказка -...
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02.04.23, 00:00
Юлия
Заказали кухню Альда - она просто потрясающая! Стильный дизайн и множество полезных функций в этой кухне поразили меня. Одной из моих любимых деталей являются розетки, которые интегрированы в кухонную столешницу и открываются при нажатии. Это...
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02.04.23, 00:00
Вадим
Я просто в восторге от моей новой кухни Агадрина от Арбатской сказки! Это идеальное сочетание красоты и функциональности, которое привлекает взгляды и сохраняет порядок на кухне. Я люблю, как роскошные фасады смотрятся в моем интерьере и как...
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Новости
Все новости
22 августа 2023 Как правильно ухаживать за гардеробной: советы и рекомендации от компании "Арбатская сказка".
30 июля 2023 Идеальная кухня: как сделать правильный выбор и рассказ о компании "Арбатская Сказка"
17 июля 2023 Идеальная кухня: полезные советы для создания уютного пространства | Арбатская Сказка
О КОМПАНИИ
Подробности

Арбатская Сказка - Кухни и мебель под ключ в Москве

Более 1000 счастливых семей стали обладателями нашей мебели. ​Нашу мебель мы изготавливаем на собственном производстве в Подмосковье. Европейское оборудование и материалы. Цены без переплат и наценок. Штатный дизайнер всегда готов к работе и сделает бесплатный дизайн проект для вас. Кухни, шкафы и прочая мебель под заказ в Москве и Подмосковье.

Доступные цены
Работаем без предоплаты при заказе до 80.000₽
Гарантия качества
Соответствуем требованиям и стандартам качества
Частые скидки
Большой ассортимент мебели по хорошей скидке
Быстрая доставка
Бесплатно доставляем ваши товары по Москве
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infoarbatskaz@yandex.ru
111394, Россия, Москва, ул.Перовская, д.61A
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